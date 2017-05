Polícia militar localiza veículo produto de furto no bairro Francisco Duarte

No dia 16 de maio, por volta das 14 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pela rua José Raimundo Roque, bairro Francisco Duarte, deparou com o veículo Honda/CG 150 Titan, cor preta, placa GSL-1937, e ao pesquisar no sistema informatizado, ficou constatado que era veículo produto de furto na data de 13/05/2017.

Diante dos fatos, o veículo foi removido pelo auto socorro credenciado pelo DETRAN, ficando a disposição do proprietário.

Polícia militar procura autora estelionatária

No dia 16 de maio de 2017, por volta das 16 horas, a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na rua Presidente Olegário Maciel, centro, onde a vítima de 28 anos, relatou que estava mostrando alguns aparelhos de celulares para alguns clientes da loja, quando uma mulher, branca, de aproximadamente 1,70m, cabelos ondulados, trajando uma blusa justa de cor bege, e utilizando óculos de grau, ao olhar os aparelhos celulares, substituiu um aparelho da marca Samsung, modelo Galaxy J7 prime, na cor preta, por outro aparelho, semelhante, sendo um Samsung, modelo J7 LTE DUOS falsificado e sem funcionamento.

No local possui o sistema de câmeras de monitoramento e visualizou a ação e auxiliará a Polícia em localizar e prender a autora do delito.

Polícia militar prende autor foragido da justiça no bairro São Geraldo

No dia 16 de maio de 2017, por volta das 20 horas, a Polícia Militar durante patrulhamento pela rua Pernambuco bairro São Geraldo, avistou o autor G.B.S.(21), o qual já é bastante conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao ser consultado no sistema informatizado, foi verificado que existe um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.