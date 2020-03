Polícia Militar prende condutor inabilitado e embriagado

No fim da tarde de ontem (23), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Max Neumann, local em que prendeu um condutor inabilitado e embriagado.

Os militares receberam informações de que havia ocorrido um acidente de trânsito. No local, o solicitante relatou que estacionou seu veículo Fiat Palio na rua, momento em que veio um veículo Santana e colidiu na traseira do seu veículo. Após o acidente, o condutor do Santana evadiu do local em alta velocidade.

Foi apurado que o veículo Santana seria de um morador do bairro. Durante rastreamentos no intuito de localizar o veículo Santana, o condutor retornou ao local do acidente e foi preso.

O carro era conduzido por um jovem de 19 anos e tinha um homem (49 anos) como passageiro. Os dois ocupantes do veículo apresentavam sinais de embriaguez e afirmaram ter feito uso de bebida alcoólica.

O passageiro se apresentou como o proprietário do veículo e relatou que entregou a direção para seu sobrinho de 19 anos, porém foi constatado que o jovem não era habilitado.

Diante do exposto, os dois autores foram presos e o veículo removido, sendo lavradas as autuações de infração de trânsito pertinentes.