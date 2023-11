Polo UAB Araxá abre processo seletivo para vaga de tutor em Licenciatura em Letras/ Português e em Computação

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) – Polo Araxá está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para formação de cadastro de reserva de tutor presencial para os cursos de Licenciatura em Computação, Licenciatura em Letras/Português.

As inscrições devem ser feitas pelo site ( https://tinyurl.com/4njjchz4 ) até o dia 26 de novembro de 2023.

A carga horária de trabalho é de 20 horas semanais, recebendo uma bolsa no valor de R$ 1.100,00 mensais, sendo exigida formação de nível superior e experiência mínima de um ano no magistério do Ensino Básico ou Superior.

As horas trabalhadas serão distribuídas de segunda a sábado, de acordo com as necessidades dos alunos e agenda a ser definida para atuação do tutor.

Para mais informações, entre em contato com a UAB Polo Araxá : (34) 3691-7043 ou pelo WhatsApp (34) 98836-2441 e 98858-3936.