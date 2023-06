Polo UAB Araxá oferta vagas para curso superior de Licenciatura em Educação Física

A Universidade Aberta do Brasil – UAB Polo Araxá – está com inscrições abertas para curso superior de Licenciatura em Educação Física. O curso será a distância e oferecido gratuitamente por meio da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). São 53 vagas disponíveis e a inscrição é gratuita.

Poderão se inscrever, neste processo seletivo, professores sem formação adequada e pessoas que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O processo seletivo acontecerá em apenas uma etapa, e terá caráter classificatório. A seleção dos candidatos acontece mediante avaliação curricular do Ensino Médio, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

O período de inscrição se estende até o dia 13 de junho e a data prevista para o início do curso é 19 de agosto. As inscrições são realizadas exclusivamente pela Internet, no site ( www.ead.unimontes.br ).

Para outras informações, o interessado pode entrar em contato com a UAB Polo Araxá, pelo telefone (34) 3691-7043 ou pelo WhatsApp: (34) 9 8836-2441 e 9 8858-3936.