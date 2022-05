População conta com transporte gratuito para o Fliaraxá e Festival Saberes e Sabores no Barreiro

Uma parceria entre a Prefeitura de Araxá e a empresa Vera Cruz Transporte e Turismo, responsável pelo transporte público urbano em Araxá, vai disponibilizar uma linha gratuita para passageiros que desejam visitar dois importantes festivais na cidade que acontecem de quarta (11) a domingo (15).

Um ônibus ficará à disposição para a linha Terminal Central / Estância Hidromineral do Barreiro, em horários pré-definidos. Uma grande estrutura está sendo montada no Grande Hotel de Araxá para receber o Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) e o Festival Saberes e Sabores.

A parceria foi solicitada pela Prefeitura de Araxá, apoiadora oficial dos eventos, para facilitar o acesso da população aos festivais. A 10º edição do Fliaraxá reúne importantes escritores e intelectuais em Língua Portuguesa entre os 11 a 15 de maio em Araxá

Considerado um dos maiores eventos do país, o Fliaraxá acontece em formato híbrido, com transmissões online e atividades presenciais em diversos lugares da cidade: Teatro Municipal Maximiliano Rocha, Parque do Cristo, Fundação Cultural Calmon Barreto e na Estância Hidromineral do Barreiro, onde está sendo montada uma grande livraria, palco e espaços de apresentações literárias.

Já o Saberes e Sabores é um dos mais tradicionais da cidade e reúne cultura, gastronomia e lazer em um só lugar. O evento também acontece entre os dias 11 e 15 de maio, na Estância Hidromineral do Barreiro em Araxá, e recebe 24 estandes e food trucks instalados no acesso às Termas do Grande Hotel. É possível ainda aprimorar a arte da gastronomia em oficinas que serão comandadas por chefs renomados.

Pela primeira vez, o Festival Saberes e Sabores também realiza o Concurso de Pão de Queijo de Araxá. A competição será no sábado (14) e promete surpreender. As inscrições online (https://bit.ly/3LEx9gn) são limitadas e terminam na quinta (12).

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar, a parceria entre a Vera Cruz e o Município tem como objetivo democratizar a participação popular nos eventos e facilitar o acesso ao Barreiro. “O Fliaraxá e o Saberes e Sabores são eventos que tem o apoio do Município. E é nossa obrigação e das empresas que são parceiras na construção de uma cidade com mais qualidade de vida, oportunizar que um maior número de pessoas possa participar dos eventos”, destaca o secretário.

Cronograma transporte gratuito – Fliaraxá e Saberes e Sabores

Linha: Terminal Central – Barreiro / Barreiro – Terminal Central

11/05 a 14/05 (Quarta a Sábado)

– Saída do Terminal Central: 15h30; 16h30; 17h30; 19h30; 21h30

– Saída do Barreiro: 16h; 17h; 18h; 20h; 22h; 23h

15/05 (Domingo)

– Saída do Terminal Central: 09h30; 9h30; 11h30; 12h30; 13h30

– Saída do Barreiro: 10h; 11h; 12h; 13h; 14h; 16h