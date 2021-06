Por falta de doses, vacinação para trabalhadores de transporte está suspensa

A Prefeitura Municipal de Araxá suspendeu temporariamente a imunização dos trabalhadores do setor de transporte que estava prevista para acontecer até sexta-feira (25). A paralisação acontece porque a demanda foi superior às doses enviadas pelo Governo do Estado para a vacinação desse grupo de trabalhadores.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda uma nova remessa que será enviada pelo Governo do Estado para retomar a imunização desse público. A orientação é para que as pessoas acompanhem as informações no site e redes sociais da Prefeitura de Araxá para a nova data de aplicação.