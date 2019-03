Posse do novo Conselho Diretor e Conselho Fiscal da FCA

A Solenidade de Posse do Conselho Diretor e Conselho Fiscal da Fundação Cultural de Araxá (FCA) – Mantenedora do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) – aconteceu na noite da última quarta-feira (20), no Tribunal do Júri do Uniaraxá. O evento contou com a participação de autoridades políticas, lideranças comunitárias e Comunidade Acadêmica.

No Quadriênio 2019/2023, o Conselho Diretor será formado por Fabrício Borges Oliveira – reeleito Presidente do Conselho, Agenor Manoel de Carvalho, Nara Talita Porto de Faria, Anderson Santos Carvalho, Rodrigo Siqueira, Paulo Marcos Nessralla, Geovania Carla de Moura e Paulo Roberto Fávero de Fravet. Para o Conselho Fiscal foram empossados Irone Marcos Leonel, Sebastião dos Reis Felizardo e Waldecy Carvalho de Lima, como membros titulares; e, Neusa Maria da Silva e Elaine Henriques, como suplentes.

A cerimônia contou, ainda, com a apresentação dos resultados da Fundação Cultural do último quadriênio, realizada pelo reeleito Diretor Executivo da FCA, Cassio Roberto de Melo. Fechando a Solenidade de Posse, o Presidente Fabrício Borges Oliveira fez o seu pronunciamento e agradeceu aos parceiros que têm contribuído com o trabalho do Conselho Diretor.

“Relato que é uma honra participar do Conselho Diretor da Fundação Cultural de Araxá; e, afirmo que, especialmente, nesse momento, estando na condição de Presidente, não temos medido esforços em busca de inovações, melhorias, investimentos e soluções; sejam para nossa infraestrutura, sejam para o Ensino; mas, principalmente, na valorização de todos os nossos Colaboradores e parceiros que constroem, diariamente, nossa Instituição”, disse Fabrício, em seu pronunciamento.