Prazo para matrícula escolar na Rede Municipal de Ensino termina nesta sexta

O prazo para realizar a matrícula escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Araxá termina nesta sexta-feira (13). Para garantir a vaga do aluno, os pais ou responsáveis devem se dirigir à escola em que o aluno foi encaminhado, levando comprovante de endereço, contato telefônico atualizado e a Carta de Encaminhamento Escolar para efetivar a matrícula. O horário de funcionamento das unidades escolares é das 8h às 12h.

Até o momento, quase 12 mil alunos já confirmaram a matrícula na rede. Caso os pais ou responsáveis não comparecerem à unidade escolar, o aluno poderá perder a vaga na escola desejada ou ser realocado para o final da lista de espera. A Prefeitura de Araxá zerou a fila por vagas na educação infantil para crianças a partir de 3 anos em 2022, mas para alunos entre 4 meses a 2 anos e 11 meses a demanda é maior que a oferta de vagas, o que também acontece em todo o país. Em idade obrigatória, a partir de 4 anos, o Município atende 100% da demanda.

A secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, ressalta que é muito importante que os pais façam a matrícula para garantir a vaga do aluno. “Quando terminou o ano, nós já encaminhamos os alunos para as escolas e entregamos um encaminhamento para os pais que agora devem procurar a escola e efetivar a matrícula”, explica.

Os demais documentos obrigatórios para a efetivação da matrícula são RG, CPF, Certidão de Nascimento ou de Casamento; Cartão de Vacina, Cartão do SUS, Cartão do Auxílio Brasil, Declaração de Acompanhamento de Equipamento de Serviço Social (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar ou outros) ou de Órgão da Justiça, Comprovante de Endereço e Declaração/Transferência ou Comprovante Escolar, caso for transferência.

Material Escolar



Todos os alunos irão receber um kit de material escolar composto por cadernos, agenda, lápis, borracha, tesoura, apontador, dentre outros itens necessários no auxílio da aprendizagem. O objetivo é proporcionar aos estudantes uma melhor qualidade do ensino e economia, principalmente para famílias carentes.

O conjunto de materiais disponíveis nos kits varia para cada faixa etária e etapa de educação, e será distribuído para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino de Educação Especial e Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos primeiros dias letivos.

Os alunos também receberão uniforme escolar completo: bermuda, camiseta, tênis e uniforme de frio com agasalho e calça.

“A primeira semana é um período de reconhecimento, temos muitas atividades programadas e vamos aproveitar para conseguir realizar a entrega em todas as escolas municipais”, afirma Zulma.

Transporte



A Prefeitura de Araxá oferece o transporte escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Para usufruir do benefício, os pais e responsáveis devem procurar a Secretaria Municipal de Educação ou a escola em que o aluno está matriculado para realizar a inscrição no transporte, que passará por análise para atender os critérios da legislação.

O retorno das aulas está marcado para o dia 6 de fevereiro de 2023 e todos os veículos que compõem a frota escolar irão atender mais de 450 alunos.