Prédio da Escola Estadual Dom José Gaspar será revitalizado

O prédio da Escola Estadual Dom José Gaspar passará por melhorias programadas pela Prefeitura Municipal de Araxá ainda para neste ano. Atualmente, o prédio municipal abriga a escola com mais de 1.200 alunos e 85 funcionários. A administração municipal já iniciou o processo de elaboração do projeto para revitalização do prédio e licitação da obra. Colocação de gradil, pintura e reparos elétricos, hidráulicos e estruturais estão previstos para obra que terá um investimento de R$ 650 mil.

A atual sede atendeu um anseio da comunidade local em 1982, ano que o prédio foi inaugurado pelo prefeito da época, Aracely de Paula. O projeto arquitetônico, de autoria do arquiteto Marcelo Gusmão Machado, foi contemplado com salas de aula, laboratórios, biblioteca, enfermaria, sala de recursos didáticos, cantina, sala de professores, diretoria, secretaria, pátio, dentre outros, em 2.500 metros quadrados de área construída.

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, o prédio é de uma arquitetura diferenciada e que precisa ser revitalizado. “O objetivo é mostrar e valorizar a arquitetura do prédio. Nós retiraremos toda a cerca verde que se encontra lá, faremos um alambrado (gradil) da mesma cor que vai tornar mais visível a arquitetura do prédio. A estrutura também passará por melhorias, com pinturas de todas as salas (interna e externa), recuperação dos corrimãos que estão estragados, aspectos de elétrica e hidráulica serão concertados, ou seja, faremos uma reforma no prédio”, relata.

Donizete acrescenta que a revitalização valorizará também toda a região já contemplada com o funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dona Petrosa e o recapeamento na Vila São Pedro prevista para ocorrer também neste ano. “O prefeito Aracely de Paula tem todo um carinho especial com essa região. Ele vai dar uma transformada em todo o aspecto visual da Vila São Pedro e, nesse processo, está inserida a revitalização do prédio da Escola Dom José Gaspar. A expectativa é que essa obra seja concluída em um prazo máximo de 90 dias”, destaca.

Segundo prefeito Aracely de Paula, a atual gestão entende a importância da Escola Estadual Dom José Gaspar para a comunidade de um modo geral. “Temos que revitalizar aquela obra até pela sua característica arquitetônica. Ela é uma das mais bonitas obras da nossa cidade que não pode ficar escondida. Pedi também que fosse feito o serviço de asfaltamento de toda Vila São Pedro. Vamos ter ali uma série de obras que vai valorizar o Santa Rita, o São Pedro e a própria Vila Rica de uma forma extraordinária. Estamos em franco desenvolvimento”, constata o prefeito.