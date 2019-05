Prefeito Aracely assina nomeação da nova Secretária de Educação

Edna de Fátima Resende Campos assume a pasta com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos realizados na área educacional da cidade.

O prefeito Aracely de Paula nomeou a nova secretária de Educação nesta sexta-feira, 31. Informou que este é um processo de dinamização da Administração, que pode acontecer também em outras secretarias e na condição de condutor dessa equipe tem a obrigação de levar mais dinamicidade a gestão. A educadora Edna de Fátima Resende Campos, ressalta que esse é um novo desafio para quem já está há 45 anos trabalhando com educação na cidade.

A solenidade foi acompanhada pela Secretária de Governo, Lucimary Ávila; pelo procurador geral do município, Jonathan Renaud Ferreira e o Assessor de Comunicação, Antônio Adolpho de Aguiar. Aracely destacou sua gratidão aplaudindo o trabalho da professora Gessy Glória Lemos a frente da pasta e informou que os projetos terão sequência.



“Quero cumprimentar a nova secretária que emprestará sua experiência, competência e dinamismo para que a educação em Araxá continue sempre no sentido ascendente, acompanhando o processo de desenvolvimento da cidade”.

Edna que já trabalha na Administração há 4 anos, atuava como coordenadora do programa Casa do Pequeno Jardineiro. “É um momento muito gratificante na minha vida como educadora, de reconhecimento de um trabalho que venho desempenhando na gestão do prefeito Aracely de Paula. Acredito na educação, estou feliz e comprometida em realizar o meu trabalho em prol da melhoria constante da educação em Araxá”.

Edna, entre vários títulos ao longo da sua carreira profissional, possui licenciaturas em Estudos Sociais, Ciências, Matemática e Pedagogia, diversos pós-graduações na área de educação e mestrado.

Coordenou o Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (Uaitec), foi professora, vice-diretora e diretora da Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente) e foi diretora-executiva do Colégio Dom Bosco.