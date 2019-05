Prefeito Aracely de Paula se reúne com Ministro e participa de solenidade na Câmara Federal

Em Brasília, nesta terça (28), o prefeito Aracely de Paula participou da cerimônia, de entrega do prêmio Dr. Pinotti à Fundação de Assistência à Mulher Araxaense – FAMA. A solenidade foi presidida pelo segundo-secretário da Câmara, deputado federal Dr. Mário Heringer (PDT-MG).

A FAMA foi a única entidade de Minas Gerais, selecionada para receber a premiação, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela saúde da mulher. O prefeito Aracely e sua vice, Lídia Jordão, prestigiaram a cerimônia, acompanhados de representantes da entidade, Maria Auxiliadora Castro e Elena Cecília, junto com integrantes do primeiro escalão do Poder Executivo da cidade.

No mesmo dia, o prefeito acompanhado dos secretários municipais, Sebastião Donizete de Souza e Lucimary Ávila e dos assessores, Rubens Herbert e Regina Silva, visitou o Ministério do Desenvolvimento Regional. Se reuniu com o coordenador geral de análise de projetos, Walber Santana Santos, para tratar e definir as etapas finais do convênio no valor de R$ 45 milhões entre a Prefeitura e o Governo Federal. O convênio aprovado em 2018, vai garantir melhoria da malha urbana em vários bairros da cidade, com benefício direto para os moradores.

Na quarta (29), juntou-se à comitiva o vereador Luiz Carlos Bittencourt (Podemos) e a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Régia Côrtes que fizeram uma visita agendada pelo vereador, ao Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Foram protocoladas demandas referentes a restauração do prédio da Fundação Cultural Calmon Barreto; apoio do Ministro na agilização do processo de reforma do Museu Dona Beja junto ao Instituto de Patrimônio e Artístico Nacional – IPHAN e revitalização da Avenida Honório de Paiva Abreu, além da entrega oficial do convite para participação dele no Concurso Mundial do Queijo em Araxá, no próximo mês de agosto. O Ministro se prontificou a priorizar o atendimento às solicitações da cidade, garantindo disponibilizar agenda para participar do evento.

O prefeito Aracely retornou da viagem satisfeito com o resultado do trabalho junto aos órgãos federais. “Precisamos estar atentos às oportunidades que surgem e acompanharmos, de perto, cada uma das etapas dos nossos pleitos. Temos que monitorar e ir atrás para garantir o cumprimento dos acordos firmados pelo governo federal em benefício da nossa cidade”, reafirmou o prefeito.