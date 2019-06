Prefeito Aracely participa de primeira reunião com a nova Secretária de Educação

O prefeito Aracely de Paula participou da primeira reunião de trabalho com a nova Secretária Municipal de Educação, Edna de Fátima Resende Campos, Diretoras e Servidoras do setor, na manhã desta quarta-feira, 5 de junho. Recentemente nomeada no cargo, ela falou um pouco da sua linha de trabalho e ressaltou o apoio ofertado pela Administração Municipal para atender as demandas da pasta, uma das mais importantes do governo. Participaram também da reunião, o Procurador Geral do Município, Jonathan Renaud Ferreira, e a Secretária de Governo, Lucimary Ávila.

Com 45 anos trabalhando em prol da educação de Araxá, Edna ressaltou que “todos precisam trabalhar coletivamente e não de forma individual para propor soluções aos problemas que surgem no dia-a-dia”. A Secretária de Governo, Lucimary Ávila, desejou boa sorte para a nova gestora da educação e destacou que o Gabinete está aberto para atender as demandas necessárias que contribuam com o crescimento da cidade.

Aracely afirmou que a Educação é sempre necessária para o desenvolvimento de uma nação e considerou a reunião de trabalho como uma prestação de serviço. Destacou ainda as ações que estão no planejamento do atual governo como a reforma de todas as unidades municipais de ensino e a construção de novas escolas, por exemplo, nos bairros Villa Verde e Villa Mayor.