Prefeito assina contrato e ordem de serviço para a construção do viaduto da Rua Uberaba

A construção do viaduto da Rua Uberaba começa a efetivamente sair do papel. Depois de transcorridos todos os trâmites necessários, o prefeito Aracely de Paula assinou nesta segunda-feira (16), a ordem de serviço e o contrato para a execução da obra. Os trabalhos serão feitos pela Paineira Engenharia Ltda, empresa de Belo Horizonte, que tem experiência com construção de pontes, viadutos, obras industriais e de saneamento. A solenidade de assinatura dos documentos foi promovida na sala de reuniões da sede do Poder Executivo Presidente JK, contando com a presença de secretários, vereadores e imprensa.



O prefeito informou que está satisfeito com a empresa que por diversas razões se enquadra naquilo que realmente a Administração Municipal busca com essa obra. Ressaltou que a Paineira Engenharia é habilitada para o projeto que tem especificações diferenciadas, uma vez que a prefeitura está buscando segurança e tranquilidade para a população. “A obra física é muito importante vai modificar a fisionomia da cidade. Quem transita por Araxá se encontra com excesso de veículos em todos os setores da cidade, há confronto no trânsito. Acho que não vamos resolver com apenas esse viaduto, quem vier depois de nós talvez entenda que outros terão que ser feitos”.

O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, explicou que o valor do contrato é de: R$ 7.298.113,56. Será um viaduto de estrutura mista, com uma parte de concreto e outra de estrutura metálica. Além da plataforma, haverá acessos no sentido bairro centro e centro bairro, com acesso à avenida João Paulo II pelas vias laterais. “Haverá a possibilidade de trânsito em todos os sentidos para ter mobilidade urbana. Será construída uma estrutura de lazer abaixo da estrutura do viaduto e nas áreas remanescentes que são quatro, teremos uma área de lazer com paisagismo e excelente iluminação”.

O sócio administrador da Paineira Engenharia, Leonardo Sérgio Dornas Ferreira, destacou que a empresa foi criada em 1975, tem experiência para executar esse tipo de serviço e estão muito satisfeitos por serem responsáveis por essa grandiosa obra de vanguarda que vai mudar por completo o trânsito de Araxá. Adiantou que a empresa já tem dois caminhões chegando à cidade nesta segunda-feira, começaram a selecionar pessoas para trabalhar, a primeira carreta de aço deve chegar em sete dias úteis. “Sabemos que essa é uma obra desafiadora, que vai acontecer no prazo de oito meses e estamos à disposição, já nos mobilizamos a partir de hoje. Trata-se de um projeto moderno, funcional, de arquitetura bonita que vai engrandecer muito a cidade”.