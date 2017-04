Prefeito busca recursos em Belo Horizonte

O Prefeito Aracely de Paula esteve em Belo Horizonte onde buscou recursos financeiros para viabilizar obras em Araxá. Na companhia da Secretária de Governo, Lucimary Ávila, e da assessora Maria Regina, Aracely visitou a Secretária de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), a Codemig e a Secretaria de Governo (Segov).

Na Setop o Prefeito de Araxá conquistou verbas para serviços de recapeamento no valor de R$ 2,185 milhões. Somando uma contrapartida do município no valor de R$ 1,598 milhão, além de rendimentos superiores a R$ 286 mil, o recurso totaliza mais de R$ 4 milhões.

Na Codemig foram garantidos repasses para a obra de duplicação da avenida Ítalo Ros com construção de ciclovia e também implantação do prolongamento da avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães ligando a região do Batalhão da Polícia Militar com a rodovia BR 262. A Codemig repassará R$ 4 milhões à Prefeitura de Araxá em duas parcelas sendo metade em junho e outra em julho. A contrapartida do município é de R$ 6,5 milhões totalizando mais de R$ 10 milhões de investimentos.

Aracely de Paula também foi recebido na Secretaria de Estado de Governo, pelo Subsecretário de Assuntos Municipais Marco Antônio Viana Leite. Na pauta o pagamento de 50% dos recursos destinados ao serviço de recapeamento dos bairros de Araxá. O compromisso feito no ano passado, pelo Secretário Odair Cunha, totaliza um repasse de R$ 6 milhões.

Segundo Aracely, a ida à capital mineira foi bastante proveitosa. “Inicialmente assinamos um convênio na Setop que datava de 2010, portanto do governo anterior. Para concretizá-lo tivemos que fazer um pagamento agora de mais de R$ 1,3 milhão para complementar o recapeamento asfaltico de determinadas vias a partir da av. Senador Montandon no sentido à rua Luiz Colombo. O prazo final para este convênio expira neste próximo dia 29 e, portanto, havia o risco de se perder o beneficio”, explica o prefeito.

Na Codemig o prefeito foi recebido pelo Diretor de Mineração, Energia e Infraestrutura, Marcelo Arruda Nassif. Na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais foi apresentada a reivindicação do recapeamento da av. Tancredo Neves, a partir da Igreja Sagrada Família, complementando o serviço que será feito até o trevo de acesso a cidade de Tapira.

“Assinamos na Codemig o convênio que garante definitivamente os recursos de R$ 4 milhões para a duplicação da av. Ítalo Ros. Esta verba substituiu o que seria repassado como contrapartida do Governo do Estado para a revitalização do Parque do Cristo”, conclui Aracely de Paula.