Prefeito de Araxá cumpre agenda em Uberaba

O prefeito de Araxá, Robson Magela, cumpriu agenda na tarde desta quinta-feira (20) em Uberaba. Ele foi recebido pela prefeita Elisa Araújo para tratativas de políticas públicas de fortalecimento regional e ações referentes à pandemia na Macrorregião Triângulo do Sul.

Robson também reuniu-se com o arcebispo da Arquidiocese de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto, e com o chefe do 5º Departamento de Polícia Civil, Cezar Felipe Colombari da Silva. As pautas dessas reuniões também foram sobre assuntos de interesse regional.