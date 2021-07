Prefeito participa de entrega de uniformes do projeto social Futuros Campeões

Camisetas, shorts, meiões e tênis foram entregues para crianças e adolescentes do projeto social ‘Futuros Campeões’ na última quarta-feira (7). O momento especial contou com a presença do Prefeito Municipal Robson Magela, que esteve acompanhado do Secretário de Esportes, José Antunes – Dedé e o Assessor de Esportes Especializado, Danilo Borges. As atividades são desenvolvidas pela Associação Esportiva Araxaense, no Ginásio do bairro São Geraldo.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a Prefeitura de Araxá tem a satisfação de apoiar projetos como o Futuros Campeões. “A causa social é algo que sempre me sensibilizou muito. E quando conhecemos projetos como esse, que utiliza do esporte para retirar crianças e adolescentes das ruas e, principalmente, transformar a vida desses jovens, o município tem a satisfação de apoiar e incentivar”, ressalta o prefeito.

O professor e idealizador do projeto, Lucas Caetano, conta que todas as crianças e adolescentes que fazem parte do projeto receberam o uniforme completo e, por meio dele, a criança está caracterizada levando o nome do projeto e dos parceiros. “Também conseguimos oferecer para os primeiros 80 alunos matriculados um par de tênis para realizarem suas atividades.”, destaca

Futuros Campeões

O Futuros Campeões, é promovido pela Associação Esportiva Araxaense (AEA), que existe desde de 2016 e desenvolve atividades esportivas e educacionais a crianças e adolescentes. Durante as aulas são trabalhados valores como respeito, disciplina, companheirismo.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e recebe recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Apoiado pela Prefeitura Municipal de Araxá, o Futuros Campeões é patrocinado pela CBMM e Grupo Zema.