Prefeito Robson Magela e secretários apresentam demandas ao vice-governador Mateus Simões durante encontro no Centro Administrativo

O prefeito Robson Magela recebeu o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, na sede da Prefeitura de Araxá, na manhã deste sábado (4). Na ocasião, foram tratados temas referentes à saúde, educação, infraestrutura, além da revitalização e restauração do pavimento asfáltico das vias estaduais que compõem a malha viária da região. Participaram do encontro o deputado estadual Bosco, secretários municipais e vereadores.

Na oportunidade, o prefeito Robson Magela solicitou apoio logístico e financeiro ao Governo do Estado em decorrência de deslizamentos de terra que causaram efeitos estruturais e ambientais em vias públicas da cidade, um deles recentemente no bairro Pão de Açúcar 3.

O chefe do Executivo também destacou que é de extrema valia o desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e o Município para que haja a disponibilização de recursos do Governo de Minas Gerais para a execução de projetos que beneficiem a população.

“Essa relação próxima entre a Gestão Municipal e o Governo Estadual permite que façamos solicitações e pedidos que beneficiem toda a população. A construção do Hospital Municipal, por exemplo, irá proporcionar o atendimento em saúde da nossa microrregião. A canalização do Córrego Grande permitirá melhoria da infraestrutura, garantindo acesso rápido e seguro às rodovias que cortam o nosso município. E necessitamos do apoio do Governo do Estado também nas obras de revitalização e restauração do pavimento asfáltico das vias estaduais que compõem nossa malha viária, como a avenida do Comboio e o Lago Norte da Estância Hidromineral do Barreiro”, explica.

O vice-governador Mateus Simões se prontificou a intervir e colaborar para a execução dos pedidos e projetos apresentados, sobretudo pela importância econômica, industrial, turística, tecnológica e mineral que a cidade tem para toda a região. De acordo com ele, com a instalação de grandes indústrias e empresas na cidade, é dever do Estado realizar a viabilização logística, com requalificação das ligações asfálticas e concessão das rodovias para a melhoria do tráfego.

“Quando a gente fala de obras, talvez a obra de maior valor seja a requalificação da MG-428, mas nós temos obras importantes internas na cidade, como, por exemplo, a requalificação do trecho do Comboio, que vai ser municipalizada depois que revitalizarmos todo o asfalto. Essa já obra começou e será terminada depois desse período chuvoso. Além disso, temos as importantes obras no Complexo do Barreiro, tanto a requalificação do Lago Norte, quanto o estacionamento, a Vila do Artesanato e a Área Gourmet, que são entregas importantes. Já estamos com o projeto pronto, só não começou pois não tivemos interessados na licitação, mas estamos confiantes que vamos colocar isso de pé já no começo deste ano”, reitera o vice-governador.