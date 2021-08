Prefeito visita escola que está sendo reformada

Pintura nova, substituição de todo o forro, pisos, substituição de instalações elétricas e hidráulicas e reforma da parte externa. Todo o serviço de reforma da Escola Municipal Rural Eunice Weaver, no Distrito de Itaipu, foi conferido de perto pelo prefeito Robson Magela, durante visita ao local nesta segunda-feira (30).

O prefeito esteve acompanhado pelo vice-prefeito Mauro Chaves e pelos secretários Sebastião Donizete de Souza (Obras Públicas e Mobilidade Urbana) e Zulma Moreira (Educação).

“Investir na educação é investir nas nossas crianças, que são o nosso futuro. E nada mais justo que oferecer um ambiente escolar eficiente e agradável. Assim, você tem como resultado um desempenho melhor dos alunos e mais condições de estudo e trabalho para toda a comunidade escolar”, disse o prefeito durante a visita.

O prefeito visitou recentemente a Escola Municipal Rural José Bento, na Boca da Mata, que também está sendo reformada.

Além dessas duas unidades, a Prefeitura de Araxá abriu há uma semana mais um canteiro de obras, desta vez no Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Sarah Valle Abrahão, no bairro Santa Mônica.

“Agora temos três frentes trabalhando simultaneamente, visando dar mais agilidade para podermos entregar essas escolas prontas para a comunidade o mais rápido possível”, disse o secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza.

A expectativa é que em até 90 dias sejam finalizadas as obras nessas três escolas. Depois, as frentes de trabalho seguem para as escolas Professora Leonilda Montandon (Caic) e Armindo Barbosa (Proinfância) e o Cemei Balão Mágico.