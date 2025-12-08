Prefeitura alerta beneficiários: saque do Bolsa Família exige biometria atualizada

A Prefeitura de Araxá reforça que, desde o início deste mês de dezembro, beneficiários de programas sociais como Bolsa Família, BPC/LOAS, aposentadorias e pensões só conseguem sacar o benefício se estiverem com a biometria atualizada nas bases oficiais do Governo Federal.

A exigência segue o Decreto Federal nº 12.561/2025, que determina que todos os beneficiários devem possuir cadastro biométrico ativo para garantir a manutenção dos pagamentos.

A biometria precisa ser atualizada pelos beneficiários que não têm biometria registrada em outros documentos oficiais, como Carteira de Identidade Nacional (CIN), Carteira Nacional de habilitação (CNH), passaporte ou título de eleitor. Quem já possui biometria em qualquer desses documentos não precisa fazer novo cadastro neste momento.

A atualização pode ser feita por meio da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), que pode ser solicitada pelo portal do Governo de Minas, com agendamento para atendimento presencial.

A biometria garante: mais segurança nos pagamentos, prevenção de fraudes e garantia de que o benefício chegue a quem realmente tem direito.

A Secretaria Municipal de Assistência Social orienta todos os beneficiários a verificarem sua situação antes da data de pagamento, evitando bloqueios e transtornos. Para dúvidas ou orientações, os beneficiários podem procurar o CRAS mais próximo.