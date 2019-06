Prefeitura apoia programa de popularização da literatura

O Programa de divulgação e popularização da Literatura está sendo promovido em Araxá com o objetivo de divulgar os espaços patrimoniais e históricos da cidade, através da literatura. A Prefeitura através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) em parceria com o CEFET está apoiando o Programa que visa aproximar a comunidade cefetiana da comunidade estudantil e dos demais interessados nos espaços tombados pelo poder público.

Na parceria, há a divulgação de trabalhos de qualidade produzidos pelos alunos a partir da leitura e da releitura de obras literárias clássicas, utilizando como cenário os espaços patrimoniais de Araxá, como o prédio da Fundação, a fachada do Colégio São Domingos, a Praça Governador Valadares, dentre outros. A produção de trabalhos intersemióticos a partir das obras literárias é uma atividade praticada no CEFET/Araxá desde 2008. Durante a execução do programa, áreas da Literatura, Educação Artística e História local são contempladas e amplamente discutidas.

A presidente da FCCB, Régia Côrtes, considera que “quando os espaços públicos, principalmente os bens tombados, são utilizados pelos estudantes para desenvolverem projetos de educação patrimonial, o resultado é uma cidade rica de cidadãos conscientes de sua identidade e memória histórica. A Administração Municipal sempre apoia iniciativas desta natureza, é uma alegria ver os jovens visitando nossos espaços, produzindo conhecimento e divulgando seus trabalhos através dos vídeos”, ressalta.

O Programa está sendo coordenado por mestres do CEFET, com o acompanhamento da direção do Teatro Municipal e de servidores da Fundação Cultural Calmon Barreto. Os mais de 25 vídeos, de 10 a 20 minutos cada, produzidos pelos alunos serão exibidos gratuitamente para a comunidade, no Teatro Municipal no dia 15 de junho, às 15h e no dia 28 de junho às 18h.