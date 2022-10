Prefeitura de Araxá abre o 6º Torneio do Servidor Público de Futebol Society

O 6º Torneio do Servidor Público de Futebol Society foi aberto na última quinta-feira (27), no campo Chácara Dona Adélia, com a participação de cerca de 120 servidores. O torneio, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Amador e Rural, volta após dois anos de paralisação devido à pandemia da Covid-19, e vai distribuir troféus e medalhas para o campeão e vice, além de premiação em dinheiro por meio de parceria com o Centro de Atendimento ao Servidor (CAS).

Os participantes se dividiram em cinco equipes: Guarda Patrimonial, Secretaria de Esportes, Câmara Municipal / Sinplalto, Procuradoria Geral e Setor de Transporte.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), a fórmula de disputa prevê que todas as equipes se enfrentem entre si na primeira fase para a definição dos quatro times que vão disputar a semifinal e a final.

Na segunda fase, o 1º colocado geral joga contra o 4º colocado, e o 2º vai enfrentar o 3º classificado para definir os finalistas. A competição deve seguir pelos próximos 15 dias e desta vez, o Torneio de Futebol Society acontece no campo Chácara Dona Adélia e também na Praça da Juventude.

“É uma oportunidade para estimular a união entre os servidores e reafirmar a importância da prática esportiva dentro do setor público. É um espaço para descontração, socialização e diversão, algo que a atual gestão sempre faz questão de fomentar entre o funcionalismo”, destaca Dedé.