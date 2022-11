Prefeitura de Araxá apoia participação de atletas nos Jimi Paradesporto

A Secretaria Municipal de Esportes apoiou a participação de atletas araxaenses na primeira edição dos Jogos do Interior de Minas (Jimi Paradesporto, que aconteceu entre os últimos dias 4 e 6 de novembro, em Juiz de Fora.

Os competidores contaram com transporte disponibilizado pela Prefeitura de Araxá e suporte do assessor de Esportes Especializados, Danilo Borges, o educador físico Weverton Melo e dois profissionais credenciados.

Araxá foi representada na competição por 21 atletas, sendo 15 da modalidade atletismo e 6 da modalidade Natação. Participaram também da Comissão Técnica os treinadores Amair de Araújo, José Nolli Neto e Wadan Fernando da Silva, credenciados pela Apae, e Diego Rafael Mota, credenciado pela Mergulho Sport Center.

Os Jimi Paradesporto fazem parte de um programa do Governo do Estado de Minas Gerais realizado por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e executado pela Associação Mineira do Paradesporto.

Araxá se destacou nos jogos alcançando o 3º lugar geral na Natação, com 11 medalhas de ouro e 1 de prata, e o 5º lugar geral no Atletismo, com 14 medalhas de ouro, 5 pratas e 1 de bronze, conquistando o total de 32 medalhas.

De acordo com o professor Amair Araújo, o esporte adaptado é a melhor ferramenta de inclusão social que existe. “Os Jimi Paradesporto retornaram após quatro anos, em um formato diferente e com uma estrutura sensacional. Essas ocasiões fazem com que o esporte se fortaleça, crie laços afetivos e ensine o atleta sobre a aceitação de perder. Além de ser um caminho que toda pessoa com deficiência tem o direito de percorrer”, comenta.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), reitera sobre a importância do esporte na vida dos atletas. “O esporte, seja em qualquer tipo de modalidade, consegue mudar a vida de quem pratica o exercício para melhor E ver de perto toda a disciplina e dedicação desses paratletas e o resultado positivo que trazem para a nossa cidade, com certeza, nos enche de alegria”, comemora o secretário.

Resultados

Atletismo

Alex Roses Santos de Almeida – Classe 20

1° lugar – Salto em distância

Anderson Jackson Jacob – Classe 20

3° lugar – Arremesso de peso

Ângela Maria Vaz – Classe 12

1° lugar – Lançamento de Disco

2° lugar – Lançamento de Dardo

Everton da Silva Dias – Classe 20

1° lugar – Lançamento de Disco

1° lugar – Arremesso de peso

Fabio Julio Alves – classe 20

1° lugar – 400m

1° lugar – 800m

Fabricio Alves da Silva – Classe 20

1° lugar – 1500m

2° lugar – 400m

Jonathan Roberto Carneiro da Conceição Classe 13

1° lugar – Lançamento de dardo

Maylon Rogerio Freire Santos – Classe 38

1° lugar – Lançamento de dardo

1° lugar – 1500m

Nilson Pereira Classe 11

1° lugar – Arremesso de peso

Rosemary Borges Vaz – Classe 11

1° lugar – Lançamento de dardo

1° lugar – Lançamento de disco

Valeria Guimarães Carvalho

1° lugar – Lançamento de dardo

1° lugar – Lançamento de Disco

Wesley Castro dos Santos

2° lugar – Salto em Distância

2° lugar – 200m

Natação

Cristiane Izabel Borges – Classe S5

1° lugar – 50m Livre

1° lugar – 100m Livre

1° lugar – 50m Costas

Jonatas Kenned Eugênio da Silva – Classe S13

1° lugar – 50m Livre

1° lugar – 100m Livre

1° lugar – 100m Peito

Ludimila Thamara Borges da Silva – Classe S2

1° lugar – 50m Livre

1° lugar – 100m Livre

1° lugar – 50m Costas

Thiago Antônio Mota – Classe S5

1° lugar – 50m Livre

1° lugar – 100m Livre

2° lugar – 50m Costas