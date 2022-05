Prefeitura de Araxá assina termo de fomento com o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo

O prefeito Robson Magela e o vereador Alexandre dos Irmãos Paula visitaram o Recanto do Idoso São Vicente de Paula nesta segunda-feira (2). Na oportunidade, foi assinado termo de fomento que destina R$ 50 mil para a entidade, por meio de recurso ordinário indicado pelo vereador.

Fundada há mais de 86 anos, o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo funciona em um espaço de 4 mil metros quadrados, conta com 49 funcionários e atende atualmente 50 idosos.

A instituição filantrópica sobrevive com arrecadação de eventos sociais e bazares, doações da sociedade, projetos via Fundo Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso, fomentos do Poder Público, além de emendas parlamentares. A Prefeitura de Araxá também cede um médico para realizar atendimento aos assistidos.

O presidente da entidade, Ermes Diolino Borges, diz que os R$ 50 mil serão aplicados para reforma da instituição, que já vem sendo cobrada pela Vigilância Sanitária. “Nossa despesa é muito grande e a receita que temos disponível para cobrir essas despesas essenciais não sobra para realizar essas obras. Esse recurso da Prefeitura de Araxá veio em boa hora, em um momento em que realmente estávamos precisando”, disse o presidente.

O vereador Alexandre reiterou que a abertura com a atual gestão possibilitou indicar o recurso em apoio ao público idoso. “A instituição sobrevive com uma receita enxuta, que cobre os gastos essenciais para o seu funcionamento. Essa verba vem para contribuir com essa reforma para melhorar o espaço físico”, explicou o vereador.

Além do apoio financeiro, o prefeito Robson Magela acrescentou que visitar o Recanto do Idoso foi uma boa oportunidade de ver de perto o importante trabalho prestado pela entidade. “A Administração Municipal tem por obrigação apoiar trabalhos sociais sérios. No caso do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, são mais de 86 anos fazendo a diferença, com muito carinho e dedicação aos idosos assistidos”, concluiu.