Prefeitura de Araxá concede 6% de recomposição salarial dos servidores públicos

A Prefeitura de Araxá vai realizar a recomposição salarial de 6% para os servidores municipais efetivos, concursados, estáveis, contratados, comissionados, agentes políticos, inativos e pensionistas. O projeto de lei que autoriza o benefício foi aprovado pela Câmara Municipal nesta terça-feira (14) e será sancionado pelo prefeito Robson Magela.

De acordo com o chefe do Executivo, o projeto faz parte da valorização do servidor público municipal. “Desde o início da gestão temos implantado projetos de valorização do servidor público e oportunizando melhores condições ao funcionalismo público municipal. Essa proposta é mais uma ação de reconhecimento do Município pelo trabalho prestado pelos nossos colaboradores,” reforça.

Além da recomposição salarial, os servidores também já foram contemplados este ano com o reajuste do vale-alimentação. O benefício começou a ser concedido na folha salarial de janeiro, com o aumento de R$ 500 para R$ 650.