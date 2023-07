Prefeitura de Araxá conclui recapeamento na Boca da Mata

A Comunidade da Boca da Mata recebeu recapeamento asfáltico após mais de 15 anos de espera. O trabalho faz parte do projeto de recuperação das vias da cidade, que já não comportavam mais dos serviços de tapa-buracos devido aos desgastes causados com o passar dos anos.

No local foi realizada a revitalização da via com base asfáltica de 4 cm de espessura, melhoramento do sistema de drenagem pluvial profunda e superficial e será realizada a sinalização horizontal e vertical.

A comunidade também recebeu iluminação de primeira qualidade com 20 lâmpadas com a tecnologia LED. A ação faz parte de mais uma etapa do projeto Araxá Cidade Luz.

De acordo com o secretário Ângelo França, a pavimentação vai proporcionar mais segurança para os moradores da comunidade da Boca da Mata. “Essa demanda é antiga e bastante aguardada pelos moradores da comunidade. Os serviços paliativos de tapa-buracos não tinham mais efeito e a rua estava muito desgastada, por isso foi realizado o recapeamento asfáltico em toda a via”, explica.

O prefeito Robson Magela destaca que o Município cumpriu mais uma demanda que era aguardada há anos. “Uma infraestrutura de qualidade transforma a vida das pessoas, que passam a ter uma vida digna, da forma como realmente merecem. São ações de extrema importância e necessidade que se tornaram realidade na Boca da Mata”, destaca.