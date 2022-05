Prefeitura de Araxá conclui revitalização da rua Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus

Remoção da malha asfáltica, preparo do solo, recapeamento com material mais resistente, reforma de calçadas e meio-fio. Após cerca de 30 dias desde o início da obra, o recapeamento da rua Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus, foi concluído.

O prefeito Robson Magela se reuniu com representantes de bairros do Setor Norte, secretários e vereadores para fazer a entrega simbólica da revitalização na manhã desta terça-feira (3).

O prefeito destacou a importância da rua que interliga cerca de 10 bairros, mas que vinha causando dor de cabeça para os motoristas e moradores que utilizam a via.

“A rua tem um movimento muito grande de veículos leves e pesados. Era um asfalto velho, antigo e não cabia mais palialtivos, principalmente com o período de chuva aonde a enxurrada levava tudo embora. Agora nosso próximo passo é fazer um estudo para que possamos criar uma alça de acesso e deixar a rua Brígido de Melo em mão única, melhorando a tráfego”, adianta.

Foram investidos R$ 450 mil e a obra na rua Brígido de Melo Filho foi realizada pela empresa Falk Construtora, contratada por meio de licitação.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, relata que ao longo da obra foi preciso realizar outras intervenções junto à Copasa em função da rede de saneamento antiga. “Aproveitamos também para fazer recomposição de calçadas. Essas intervenções não previstas acabaram prolongando a obra. Ainda assim, conseguimos entregá-la em 30 dias”, destaca.

Moradora do bairro há cerca de 40 anos, a aposentada Tereza Cássia de Jesus, destaca que na condição que estava a rua só causava transtorno para os moradores. “Aqui aconteciam acidentes frequentemente. E agora, com um asfalto bem feito, está mais segura e o trânsito flui melhor”, comemora.