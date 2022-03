Prefeitura de Araxá contempla SOS e Ampara com mais de R$ 599 mil em termos de fomento

Como forma de contribuir com o custeio e manutenção de serviços assistenciais prestados à comunidade, a Prefeitura de Araxá vai repassar R$ 599.703,00 para duas importantes instituições sociais de Araxá.

A Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) será contemplada com dois termos de fomento, no valor de R$ 100.000,00, recurso este viabilizado pelo vereador Wagner Cruz junto ao Governo Federal, e outro de R$ 250.000,00 com recursos próprios do Município; e o Serviço de Obras Sociais (SOS) receberá o recurso na ordem de R$ 249.703,00.

Os repasses foram aprovados pela Câmara Municipal nesta terça-feira (15).

A Ampara atua há 7 anos em Araxá, prestando assistência a pacientes em tratamento de câncer, com a doação de caixas de leite, cestas básicas, suplementos alimentares, bolsa de colostomia, medicamentos não encontrados ou não fornecidos pelo SUS, fraldas geriátricas e absorventes cirúrgicos.

Já o SOS realiza diversos atendimentos e campanhas voltadas às famílias em vulnerabilidade social há mais de 50 anos, e tem como um dos seus principais projetos a doação de cestas básicas, roupas e medicamentos.

“O valor que essas instituições representam para a população araxaense é inestimável. E a assinatura desses termos de fomento é uma forma de reconhecer todo o trabalho que vem sendo feito e contribuir para a continuidade, principalmente ao público-alvo dessas entidades”, ressalta o prefeito Robson Magela.