Prefeitura de Araxá cria Programa Amigos do Canil para promover doação de ração para protetores de animais

A causa animal como política pública municipal começa a tomar forma em Araxá. O prefeito Robson Magela apresentou o projeto de lei que cria o Programa Amigos do Canil. A proposta, indicada pelo vereador Evaldo do Ferrocarril, visa contemplar protetores animais cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde, no Setor de Vigilância Ambiental, com doação de ração para cuidados com os animais de rua. O projeto, aprovado pelos vereadores na reunião da Câmara Municipal desta terça-feira (12), tem como objetivo atender o interesse social de cuidados dos animais e promover a saúde pública no Município.

A Prefeitura de Araxá também vai implantar o Programa de Valorização de Protetores de Animais Soltos ou Abandonados na cidade. A proposta é facilitar o atendimento e tratamento de animais em situação de abandono, mediante a criação de um cadastro único municipal de protetores e cuidadores. Com o programa, os protetores de animais terão acesso à atendimento emergencial de primeiros socorros, avaliação clínica dos animais tutelados ou recolhidos, vacinação antirrábica e esterilização gratuita, oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

O vereador Evaldo comemorou a aprovação do projeto. “Conhecemos a realidade do Canil Municipal há mais de 20 anos, pois sempre esteve instalado na nossa região. Conhecemos também a realidade desses cuidadores de animais abandonados. A prefeitura, pela primeira vez, tem trabalhado a causa animal como uma política pública municipal, como realmente deve ser. Uma bandeira da cidade e que temos a satisfação de poder contribuir”, destaca o vereador.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, destaca a construção conjunta dos projetos. “O Município, junto com o Setor Jurídico da Vigilância Ambiental, tem promovido vários estudos e reuniões com protetores para implantação desses dois importantes projetos. Os programas Amigos do Canil e Valorização de Protetores, junto com o programa CastraAção, que realiza a castração de animais de ruas, a Prefeitura de Araxá implanta uma das políticas públicas mais eficientes na causa animal”, destaca Leninha.