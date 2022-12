Prefeitura de Araxá dá o pontapé inicial para a 2ª edição da Copa Municipal de Esportes

Centenas de atletas de todas as regiões da cidade deram início à 2ª edição da Copa Municipal de Esportes em Araxá. A abertura da competição aconteceu na nesta quarta-feira (7), na Praça da Juventude. Nesta temporada, são cinco modalidades em disputa, 50 equipes participantes e mais de 850 envolvidos entre atletas e membros da comissão técnica. Os jogos acontecem na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos, e no Ginásio Márcio Vieira Borges, no bairro Santo Antônio.

As modalidades são futebol society, basquete, futsal, vôlei e handebol. A competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Especializados, tem previsão para término no início de 2023.

De acordo com o assessor Danilo Borges, nesta edição houve um aumento significativo de participação das equipes em relação à última edição. “Isso é um atrativo a mais para começar o ano com o pé direito. Pois o esporte é saúde, são valores e princípios que queremos abranger para toda a cidade de Araxá”, destaca.