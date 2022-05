Prefeitura de Araxá e Senac entregam certificados do Curso de Manicure e Pedicure

A Secretaria Municipal de Ação Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizou a entrega de certificados para 13 mulheres que participaram do Curso de Formação de Manicures e Pedicures, em cerimônia realizada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Abolição, nesta quinta-feira (26). O curso teve aulas práticas e teóricas.

O evento contou com a presença do prefeito Robson Magela, do secretário Wagner Cruz, além do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e dos vereadores Valtinho da Farmácia e Dirley da Escolinha.

A formanda Kamilly Inocência Cesar conta que a participação no curso vai transformar a sua vida para melhor. “Tenho certeza que depois de todo esse aprendizado tudo irá mudar para mim. A área profissional, a rotina em minha casa, com minha família. Estou muito feliz!”, relata.

O prefeito Robson Magela também destacou a iniciativa e, na ocasião, aproveitou para anunciar a reforma do Cras Abolição. “Parabenizo todas as formandas pela dedicação e por acreditarem em seus sonhos, já são vitoriosas por isso. E por toda essa persistência, puderam se capacitar e agora terão mais chances no mercado de trabalho, mais autonomia e estarão promovendo a dignidade familiar”, destaca.