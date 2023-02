Prefeitura de Araxá entrega uniformes para clubes amadores e rurais

A Prefeitura de Araxá realizou a entrega de 34 kits de uniformes para as equipes dos campeonatos Amador e Ruralão, nesta segunda-feira (27). Ao todo, 20 clubes do Ruralão e 14 clubes amadores foram contemplados.

Participaram da entrega o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o presidente da Câmara Municipal, Bosco Júnior, e os vereadores Evaldo Juvenal da Silva (autor da indicação do termo de doação), Dirley da Escolinha, Wellington Martins e Alexandre dos Irmãos Paula.

Cada kit é composto por 25 jogos de linha e dois para goleiros, todos contendo camiseta, calção e um par de meião. O objetivo é reforçar a parceria da Administração Municipal com as modalidades esportivas da cidade.

Patric Silva Borges, diretor da equipe campeã do Ruralão 2022, Chácara Dona Adélia, fala da satisfação em contar com esse apoio. “A prefeitura sempre está olhando os clubes e proporcionando uma parceria enorme. Os uniformes não são itens baratos, e com essa economia agora podemos investir em outras necessidades mensais do time. Esse auxílio tem uma grande importância para nós”, ressalta.

Já o prefeito Robson Magela destaca que a gestão não está medindo esforços em apoiar o esporte. “São dois campeonatos tradicionais que movimentam as nossas manhãs de domingo. São uniformes completos entregues a esses 34 clubes que vão proporcionar economia e garantir o esporte e lazer”, afirma

Clubes contemplados

Ruralão

– Amigos, Sítio 3 Colinas, Guarani Jr, Gondins, Curva de Rio, Audax, Boca Júnior, Fazenda Máfia, Capela, Ajesp, Fazenda São Pedro, Fazenda Chapecó, Fazenda Campos, Fazenda Santa Vitória, Aliança, Estiva, Chácara Dona Adélia, Santo Antônio, Perdizinha e TNT.

Amador

– Malvinas, Dínamo, São Pedro, CIT, Milan, União, Estância, Santa Terezinha, Caiçara, Trianon, Arachás, Amigos, Grêmio Nestlé e Vila Nova.