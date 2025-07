Prefeitura de Araxá fornece atendimento domiciliar a pacientes com dificuldade de locomoção

Realizado pela Prefeitura de Araxá, o Programa Interdisciplinar de Internação Domiciliar (PIID) oferece atendimento de saúde diretamente na casa de pacientes que, por diversos motivos, não conseguem se deslocar até uma unidade. Com uma equipe multiprofissional, o programa garante cuidados contínuos, reabilitação e acompanhamento personalizado, de forma humanizada e próxima da realidade de cada paciente.

O PIID atende atualmente 86 pacientes, entre os que já estão em acompanhamento e os que aguardam inclusão nas rotas. São realizados, em média, 250 atendimentos por mês, com predominância para os serviços de fisioterapia.

O programa é voltado a pessoas de todas as idades com doenças crônicas, em recuperação cirúrgica, em uso de sondas, acamadas ou em cuidados paliativos. Entre os procedimentos realizados estão curativos em lesões, reabilitação motora e respiratória, assistência nutricional, apoio psicológico e atendimento fonoaudiológico.

A equipe é formada por nove profissionais de saúde — entre eles, enfermeira, técnica de enfermagem, fisioterapeutas, psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga e assistente social. Duas recepcionistas auxiliam na parte administrativa, e o deslocamento da equipe é feito com o apoio de uma van da Secretaria Municipal de Saúde, com rotas otimizadas por setores da cidade.

O encaminhamento ao programa é feito pelas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). Após a solicitação, o paciente é avaliado por uma enfermeira e uma assistente social, e a inclusão no programa ocorre conforme critérios clínicos e sociais.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do PIID, Karen Alves, o programa contribui diretamente para desafogar a rede hospitalar e garantir um cuidado mais próximo da realidade do paciente.

“O atendimento do PIID visa garantir um cuidado integral, humanizado e eficiente para pacientes em âmbito domiciliar. Buscamos reduzir internações desnecessárias, promover reabilitação e melhoria da qualidade de vida. Nosso trabalho é também sobre acolher, escutar e cuidar com respeito à história de cada paciente”, afirma.

O programa também disponibiliza kits de curativos personalizados para pacientes com necessidades específicas, com autorização da equipe técnica e da Secretaria Municipal de Saúde.

Oxigenoterapia domiciliar

Dentro do PIID, é oferecido também o Programa de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (PODP), voltado para pacientes que fazem uso contínuo de oxigênio em casa. O programa realiza o cadastro e a emissão de requisições para a liberação dos cilindros, conforme prescrição médica, além de oferecer acompanhamento domiciliar com um fisioterapeuta.

A população pode obter mais informações pelo telefone (34) 3691-7186. Para solicitar atendimento, é necessário procurar a Estratégia de Saúde da Família mais próxima, onde será feita avaliação médica e, se necessário, o encaminhamento ao PIID.