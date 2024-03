Prefeitura de Araxá implanta projeto inédito para crianças com necessidades especiais a partir de 8 meses

O Caeizinho vai atender 100 crianças com atrasos, transtornos do neurodesenvolvimento e/ou com diagnóstico de transtornos específicos.

Serão realizados atendimentos clínicos com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeutaocupacional, psicopedagógico, fisioterapeuta e psiquiatra infanto-juvenil. O cadastro acontece a partir de terça-feira (19) até sexta-feira (22). As vagas serão disponibilizadas mediante a critérios sociais.

Os interessados devem procurar a sede do Caei, na avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 270, no bairro Guilhermina Vieira Chaer. O telefone para contato é o (34) 3691-7198.