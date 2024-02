Prefeitura de Araxá inaugura dois Cemeis com participação do vice-governador

Mais investimentos e compromisso com a Educação. A Prefeitura de Araxá inaugurou dois Centros de Educação Infantil (Cemeis), na sexta-feira (23). Juntos, o Cemei Gabriela Almeida Aristimunho, no bairro Dona Adélia, e o Cemei Terezinha Côrtes, no bairro Jardim Europa, atendem mais de 300 crianças de 4 meses a 5 anos de idade.

As solenidades de entrega contaram com a presença do prefeito Robson Magela; do vice-governador de Minas Gerais, professor Mateus Simões; da superintendente regional de Ensino, Vânia Célia Ferreira; do deputado estadual Bosco; da deputada federal Ana Paula Leão; da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira; do presidente da Câmara de Araxá, Bosco Júnior; vereadores; familiares das homenageadas, pais, imprensa e comunidade.

Cada instituição conta com oito salas de aula com solários, sala multiuso, fraldário, iluminação em LED, acessibilidade, cozinha, sala de professores e cuidadores, secretaria, diretoria, rouparia e despensa.

Os Cemeis foram construídos em parceria da Prefeitura de Araxá com o Governo de Minas Gerais, por meio do projeto Mãos Dadas, como contrapartida pela municipalização de escolas que ofertam os anos iniciais do Ensino Fundamental. Nas duas instituições, foram investidos R$ 6.152.601,27, sendo R$ 5.409.449,55 com recursos do Estado, e R$ 743.151,72 com recursos do Município.

O vice-governador professor Mateus Simões destaca os benefícios adquiridos com a parceria. “A gente não consegue fazer quase nada sozinho. A relação do Governo do Estado com a Prefeitura de Araxá é uma prova disso. Com parcerias, conseguimos avançar com obras como essas, por reconhecer a capacidade da prefeitura de pôr a obra de pé, de trazer o aluno para essas unidades e gerir bem a realidade escolar, aumentando o número de vagas”, diz.

Mais alunos atendidos



A inauguração dos dois Cemeis contempla bairros que antes não possuíam unidades educacionais de Ensino Infantil. De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, os novos espaços proporcionam mais comodidade para pais e alunos.

“São duas modernas obras que atendem todas as exigências de qualidade estabelecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Estas são escolas padrões, em bairros que careciam dessa necessidade, proporcionando que mais alunos sejam atendidos próximos às suas residências”, ressalta.

De acordo com o prefeito Robson Magela, esta é mais uma grande ação cumprida pela Administração Municipal. “É motivo de muito orgulho e alegria inaugurar esses Cemeis, que tiveram obras executadas do início ao fim pela gestão. O intuito é trabalhar para tentar suprir sempre todos os gargalos na Educação da nossa cidade”, pondera.

Homenagens

– Gabriela Almeida Aristimunho nasceu em 7 de dezembro de 1989, em Campo Grande (MS). É filha de Taciana Pinto de Almeida, presidente da Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) e de Aldo Aguirre Aristimunho; e sobrinha do vice-governador, professor Mateus Simões. Morou em Araxá por alguns anos, onde estudou no Colégio São Domingos. Sempre ligada a esportes e extremamente envolvida com causas sociais e voluntárias. Perdeu a vida precocemente, aos 16 anos.

– Terezinha Côrtes nasceu em Araxá em 18 de dezembro de 1934. Estudou na Escola Municipal Delfim Moreira e no Colégio São Domingos, e concluiu o ensino superior na Universidade de Franca. Foi professora e diretora em várias escolas de Araxá. Casou-se com Atanagildo Côrtes, com quem construiu a tradicional trajetória dos jornais Correio de Araxá e O Planalto. Ela foi amplamente premiada por suas atuações, sendo a primeira mulher brasileira a receber a medalha ‘Prêmio da Cultura’. Nos deixou em 3 de janeiro de 2021, aos 86 anos.