Prefeitura de Araxá inaugura praça no bairro Novo Horizonte

Um espaço público revitalizado e ocupado pela comunidade. A Prefeitura de Araxá inaugurou a Praça Celso Henrique da Costa, no bairro Novo Horizonte, na última sexta-feira (11). O espaço foi construído com o objetivo de proporcionar bem-estar e oferecer melhor qualidade de vida para a população.

O local conta com acessibilidade, arborização, lixeiras para coleta seletiva, piso em concreto estampado, bancos e mesas. A obra teve um investimento de R$ 204.791,15 e foi executada em um período de 4 meses, por meio de recursos próprios do Município.

A construção da praça era uma antiga demanda da população, que antes conviviam com o espaço cheio de lixo, entulho e animais mortos. De acordo com pastor José Orlando da Conceição, a revitalização do espaço já havia sido solicitada há vários anos.

“Agora, a praça está construída e quem entra no bairro já vê algo diferente. Um espaço que deve ser utilizado pelas crianças e os jovens da comunidade. É a realização de um sonho. Estou muito feliz e só tenho que agradecer a todos que contribuíram para esse resultado”, destaca.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância do investimento para os moradores da região. “Antes, o espaço aqui era um terreno abandonado que representava riscos à população. Hoje, essa praça representa lazer e diversão para os moradores. Um espaço público que vai melhorar a qualidade de vida da população e homenagear uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, que era muito humilde e inteligente”, lembra o prefeito.

Praça Celso Henrique da Costa

Caminhoneiro, eletricista, apaixonado por carros, músicas e literatura. A obra recebeu o nome de “Praça Celso Henrique da Costa”, em homenagem a um antigo amante do rádio. Para Wellington Andrigues, sobrinho do homenageado, o tio deixou um legado de homem batalhador. “Ficamos muito felizes e honrados com essa homenagem. É muito gratificante para nós, familiares, sabermos que ele será para sempre lembrado”, relata.