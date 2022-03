Prefeitura de Araxá incentiva a prática esportiva com o desafio “Vem Correr com a Gente”

Uma forma de promover novos hábitos de saúde e bem-estar. A Secretaria Municipal de Esportes abre inscrições para o projeto “Vem Correr com a Gente” nesta sexta-feira (25). As atividades serão abertas para a população e realizadas no Centro Esportivo Urciano Lemos (Praça da Juventude) entre os dias 5 de abril e 5 de maio.

As aulas presenciais vão acontecer às terças e quintas-feiras, às 19h, e as consultorias (via grupo de WhatsApp) por meio de planilhas com exercícios a serem cumpridos nos ocorrerão nos demais dias da semana.

A corrida pode ser um esporte praticado por qualquer pessoa, inclusive sedentários. No entanto, antes de começar o treino é fundamental tomar alguns cuidados. Os participantes do desafio “Vem Correr com a Gente” irão, por exemplo, intercalar os treinos de caminhada e corridas de baixa intensidade, fortalecer a musculatura, alongar antes dos exercícios, usar roupas leves, respeitar o corpo e o limite de cada um. O objetivo é que ao fim dos 30 dias de desafio o aluno consiga correr 5 quilômetros ininterruptamente.

De acordo com a coordenadora do projeto, Raquel Honorato, todo o processo será monitorado com o auxílio de ferramentas e aplicativos digitais. Os participantes poderão sanar as suas dúvidas sobre tempo, velocidade e distância das corridas a serem cumpridas, além de trocarem ideias sobre o esporte com os demais atletas.

“A corrida é um esporte de fácil acesso, que pode ser praticada em qualquer horário nos arredores de residências ou em ambientes públicos. Não exige aprendizado específico, apenas um mínimo de condicionamento físico. Além disso, traz muitos benefícios para a saúde”, completa Raquel.

Inscrições



As inscrições podem ser realizadas na sede da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, no Centro Esportivo Urciano Lemos (Praça da Juventude), avenida Antônio Afonso, s/n. O horário de atendimento é das 8h às 18h. O cadastro dos alunos começa nesta sexta-feira (25) e vai até o dia 1º de abril. O desafio “Vem Correr com a Gente” é aberto para pessoas a partir de 16 anos.