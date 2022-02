Prefeitura de Araxá inicia a entrega de materiais escolares e uniformes para alunos da rede municipal

“Na educação não existem gastos, mas, sim, investimentos. É preciso garantir a igualdade e qualidade do ensino aos nossos alunos da rede municipal”. Assim o prefeito Robson Magela definiu a importância da entrega dos mais de 14 mil kits de materiais escolares e uniformes para os alunos das escolas municipais. A Prefeitura de Araxá iniciou a distribuição de itens para auxiliar na aprendizagem dos estudantes. O objetivo é proporcionar uma melhor qualidade do ensino e economia, principalmente, para famílias carentes.

São mochilas, pastas, estojos, cadernos, agendas, lápis, borrachas, tesouras, apontadores, dentre outros itens. O conjunto de materiais disponíveis nos kits varia para cada faixa etária e etapa de educação. A previsão é de que todos os kits para alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do EJA, sejam entregues em, no máximo, duas semanas devido ao atraso do fornecedor.

“O kit de material escolar e os uniformes garantem aos alunos melhores condições de estudo e, aos pais, mais tranquilidade no orçamento familiar. Estamos muito felizes em poder oferecer a elas esses materiais e os uniformes para todos os alunos. Todo esse planejamento demonstra que Araxá investe muito no desenvolvimento pleno da educação e na valorização dos alunos e toda a comunidade escolar”, destaca a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira.

O prefeito Robson Magela reforça ainda que o investimento na educação pública sempre será uma prioridade para a Gestão Municipal. “O nosso futuro começa aqui, por meio dessas crianças. Portanto, nós, enquanto administradores, iremos oferecer a elas uma educação de qualidade, com estrutura adequada, professores motivados e todo o material escolar necessário para uma aprendizagem de excelência”, ressalta o prefeito.