Prefeitura de Araxá inicia distribuição de fosfogesso para fomentar a produção rural

Com objetivo de fomentar as atividades do produtor rural de Araxá, gerar renda e movimentar a economia, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária iniciou a distribuição de 10 mil toneladas de fosfogesso, em parceria com a Mosaic Fertilizantes.

O cadastramento para participar do projeto teve início em dezembro de 2021 e, até o momento, são 80 produtores registrados. O secretário Wander Prugger (Mãozinha) diz que a previsão é alcançar cerca de 280 produtores, com a distribuição de até 36 toneladas para cada.

“O fosfogesso auxilia na correção dos nutrientes essenciais ao solo, como cálcio e enxofre, e é indicado, principalmente agora, no período de safrinha, no inverno, quando ocorre deficiência hídrica”, explica Mãozinha.

Os produtores rurais contemplados estão sendo comunicados para buscar o requerimento na sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, no Centro Administrativo, possibilitando a retirada do produto em Uberaba, no depósito da Mosaic.

O frete é de responsabilidade do produtor beneficiado pelo projeto, que também deve providenciar os seguintes documentos do veículo e motorista: tipo do caminhão e quantidade de eixos; placa, Estado e cidade; cópia (xerox) da CNH do motorista e disponibilidade do dia e horário para retirada.

De acordo com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), o município planta mais de 22 mil hectares de produtos como soja, sorgo, trigo, café e milho. Já o rebanho bovino, segundo números do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), contabiliza cerca de 114 mil animais.

Inscrições abertas

O produtor rural que ainda tiver interesse em se inscrever, deve comparecer à sede da Secretaria de Agricultura e Pecuária, no Centro Administrativo, (avenida Rosália Isaura Araújo, nº 275), com o comprovante de residência em Araxá, inscrição de produtor rural, matrícula da propriedade com descrição do talhão a ser beneficiado, CPF e RG.