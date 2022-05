Prefeitura de Araxá intensifica abordagem de pessoas em situação de rua no período do frio

Em tempos em que os termômetros marcam baixas temperaturas, a Prefeitura de Araxá intensifica o trabalho de abordagem de pessoas em situação de rua para oferecer acolhimento emergencial. O prefeito Robson Magela acompanhou a entrega de camas e colchões novos que foram montados na Casa Transitória (albergue) e no galpão anexo ao Ginásio do bairro São Geraldo, com o objetivo de amparar pessoas em situação de rua expostas ao frio no período noturno.

O prefeito ressalta a dignidade humana como direito de todo cidadão garantido pela Constituição. “Temos a obrigação de oferecer amparo à população em situação de rua, principalmente agora com a chegada do frio. Por isso, intensificamos o trabalho de rondas noturnas para que ninguém passe frio nas ruas. Esse é o primeiro passo para a reconstrução de uma vida digna”, destaca.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ação Social, através do Departamento de Abordagem Social, responsável pela Casa Transitória, e recebe o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Militar, para as rondas realizadas.

De acordo com o secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, as pessoas em situação de rua podem chegar a partir das 18h e desocupar os espaços no dia seguinte para manutenção.

“Além das camas individuais, oferecemos refeição e banho quente com um kit de higiene pessoal que inclui sabonete, creme dental e escova de dente. Também ajudamos essas pessoas a retirarem documentos ou retornarem para suas cidades de origem”, explica o secretário Wagner.

De acordo com ele, mesmo as pessoas que têm certa resistência acabam optando pelo abrigo emergencial por causa da queda das temperaturas. “Esse amparo traz mais dignidade e faz a diferença na vida dessas pessoas”, reforça.

A Casa Transitória tem capacidade para abrigar 40 homens e 7 mulheres. O local fica na avenida Amazonas, 197, no bairro São Geraldo. O telefone da Abordagem Social é o 3661-2250.