Prefeitura de Araxá lança cadastro para o projeto Porteira Adentro

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária já está realizando o cadastro de agricultores que desejam ser beneficiados com o projeto Porteira Adentro. Para realizar a inscrição, basta comparecer à sede da secretaria das 8h às 18h, portando os documentos de identidade, CPF, comprovante de residência, Cartão do Produtor e escritura ou contrato de arrendamento.

De acordo com o secretário Wander Prugger (Mãozinha), o projeto Porteira Adentro visa fomentar a atividade rural por meio de auxílio na execução de obras de infraestrutura nas propriedades rurais. “O projeto permite à Prefeitura de Araxá entrar na propriedade do homem do campo para executar intervenções que vão melhorar a sua produtividade. São algumas obras de infraestrutura que por vezes o pequeno produtor não tem condição de realizar”, explica.

Os serviços oferecidos através do Projeto Porteira Adentro são terraplanagem; abertura, conservação e recuperação de estradas de acesso e dentro das propriedades, incluindo cascalhamento e patrolamento; construção e reforma de silos; transporte de cascalho e brita; conservação de aterros e limpeza; e construção de fossa séptica e chorumeiras.

Conforme o secretário Mãozinha, as ações serão executadas pela secretaria de acordo com o planejamento do Município. “Iremos elaborar o cronograma atendendo por região”, completa.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária fica na avenida Rosália Isaura de Araújo, 275, no Centro Administrativo. Para mais informações, os contatos são 3691-7040 e (34) 9.9257-1241 (WhatsApp).