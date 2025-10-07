Prefeitura de Araxá lança Unidade Móvel para facilitar o acesso a serviços públicos nas comunidades rurais

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, lançou a Unidade Móvel de Cidadania Rural (UMC Rural), um projeto que vai levar serviços públicos e atendimentos diretamente às comunidades rurais.

A UMC Rural funciona como um escritório itinerante, estruturado dentro de um veículo adaptado, que percorre as regiões rurais oferecendo orientações técnicas agropecuárias, emissão e atualização de cadastros rurais como CAR (Cadastro Ambiental Rural) e CAF (Cadastro da Agricultura Familiar), informações sobre programas de incentivo à produção, crédito e mecanização agrícola.

A iniciativa promove ainda serviços de cidadania em parceria com as secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Meio Ambiente.

A equipe conta com profissionais fixos e de apoio, entre técnicos agropecuários, engenheiros agrônomos, assistentes administrativos e servidores das secretarias parceiras, garantindo atendimento completo e integrado.

Nesta primeira etapa, a unidade vai atender as comunidades com maior concentração de produtores e maior distância da sede municipal, com base em critérios técnicos que consideram o número de famílias, a importância agrícola e a infraestrutura de acesso de cada localidade.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves, o objetivo é facilitar o acesso da população rural aos serviços públicos e fortalecer o vínculo com o poder público. “A UMC Rural aproxima a Prefeitura do produtor, levando cidadania, informação e oportunidades até quem vive e trabalha no campo”, destaca.