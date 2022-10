Prefeitura de Araxá oferta aulas gratuitas de alongamento, ginástica funcional e zumba em diversos pontos da cidade

A Secretaria Municipal de Esportes oferece gratuitamente aulas de alongamento, ginástica funcional e zumba realizadas no Parque do Cristo, Ginásio Max Neumann, Praça da Juventude, Praça das Mangueiras e Núcleo de Convivência Pão de Açúcar. As atividades são executadas pela Assessoria de Esportes Especializados.

O objetivo é conscientizar ambas as faixas etárias de que a atividade física possui inúmeros benefícios, como fortalecer o sistema imunológico, prevenir o surgimento de doenças crônicas e manter a mente saudável.

De acordo com o assessor Danilo Borges, a participação da população tem uma enorme importância, seja qual for a idade. “Fazer parte dessas atividades é uma grande oportunidade para quem pretende incluir o exercício físico na rotina ou apenas manter os hábitos saudáveis. De uma forma leve, o público sente a diferença positiva em seu cotidiano de forma imediata”, destaca.

Cronograma

Segunda

– Alongamento e Ginástica para a Melhor Idade

• Praça das Mangueiras, 8h às 9h

– Zumba para Adultos

• Núcleo de Convivência Pão de Açúcar, 18h às 19h

• Parque do Cristo, das 19h15 às 20h15

Terça

– Zumba para Adultos

• Ginásio Max Neumann, 18h30 às 19h30

• Praça da Juventude, 20h às 21h

– Ginástica Funcional para Adultos

• Praça da Juventude, 19h às 20h

Quarta

– Alongamento e Ginástica para a Melhor Idade

• Praça da Juventude, 7h às 8h

• Praça das Mangueiras, 17h45 às 18h45

– Zumba para Adultos

• Núcleo de Convivência Pão de Açúcar, 18h às 19h

• Parque do Cristo, 19h15 às 20h15

Quinta

– Zumba para Adultos

• Ginásio Max Neumann, 18h30 às 19h30

• Praça da Juventude, 20h às 21h

– Ginástica Funcional para Adultos

• Praça da Juventude, 19h às 20h

Sexta

– Alongamento e Ginástica Funcional para a Melhor Idade

• Praça da Juventude, 7h às 8h

Mais informações, os interessados devem entrar em contato com a Assessoria de Esportes Especializados pelos telefones (34) 3669-8055 ou 3664-7836.