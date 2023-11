Prefeitura de Araxá premia projetos inovadores de professores do Ensino Público Municipal

A Prefeitura de Araxá realizou a premiação dos professores que foram destaques do projeto Práticas Pedagógicas Exitosas: Novos Tempos, Novos Jeitos de Ensinar e Aprender.

O objetivo é agraciar projetos de educadores da Secretaria Municipal de Educação que têm potencial para melhorar o aprendizado dos estudantes, inovando na forma de ensinar e criando novas ferramentas para otimizar o aprendizado no ambiente escolar.

O evento aconteceu no Teatro CBMM do Uniaraxá, na terça-feira (14), e contou com as presenças do prefeito Robson Magela, da secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, do deputado estadual Bosco, dos vereadores Raphael Rios, Omara Paolinelli e Professora Leni, diretores, supervisores, coordenadores, professores e alunos da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com o prefeito Robson Magela, esse prêmio tem como objetivo ressaltar, evidenciar e valorizar o conteúdo pedagógico promovido pelos professores em seus núcleos escolares.

“Fiquei muito feliz em ter participado desse evento. Nós sabemos que é através da Educação que conseguimos mudar o mundo, e poder premiar professores que levam ideias inovadoras para a sala de aula não tem preço. Quero parabenizar todos os professores pelos fantásticos projetos desenvolvidos. Todos têm a minha admiração e respeito”, ressalta.

A secretária Zulma Moreira destaca a importância desse reconhecimento. “Projetos como esses são muito importantes para os professores e, em especial, para os estudantes, porque o aprendizado do aluno é resultado do trabalho do professor. Quanto mais o professor se sente motivado, melhor é o dia a dia dele em sala de aula, resultando em atividades diferentes e inovadoras. Essa premiação vem para engrandecer e realmente reconhecer o esforço do professor”, reforça.

Um dos professores premiados, Danilo Domingos Borges, explica o quanto o projeto foi motivador para ele dentro da sala de aula. “Esses projetos são de suma importância para nós, professores atuantes dentro da sala de aula. Eles nos motivam, e esse incentivo é muito prazeroso, pois existe um reconhecimento. Quero agradecer a todos da Secretaria de Educação, a minha diretora e aos meus alunos, principalmente. Se não fossem eles, eu não receberia esse prêmio”, diz.

Premiados

Categoria 1: Educação Infantil

– 1º lugar – Adriana Fátima de Souza Fulgêncio – Projeto “Se a criança governasse o mundo” – Cemei Azália Guimarães.

– 2º lugar – Taciana Balduíno Ferreira – Projeto “Números e blocos” – Cemei Dom Pixote.

– 3º lugar – Vanilda Martins Pacheco – Projeto Nossos Sons – Cemei Cássio Barsante.

Categoria 2: Ensino Fundamental – Anos Iniciais

– 1ºlugar – Carla Hordones Ferreira – Projeto “Diferentes possibilidades de letramento na era digital – E. M. de Aplicação Lélia Guimarães.

– 2º lugar – Idelma Aparecida Crispim – Projeto “Baú dos Sonhos” – E. M. Dona Gabriela.

– 3º lugar – Elaine Nogueira Silva – Projeto “A melhor maneira de comunicar” – E. M. Agar de Affonseca e Silva.

Categoria 3: Ensino Fundamental – Anos Finais

– 1ºlugar – Danilo Domingos Borges – Projeto “Compartilhando experiências, tecendo vivências” – E. M. Auxiliadora Paiva.

– 2º lugar – Sirlene Magda Cardoso – Projeto “Reg Art”, desenvolvido na E. M. Rural Francisco Primo de Melo.

– 3º lugar – Dagmar Lourena Reis Magalhães – Projeto “Semeando histórias” – E. M. Rural Padre Inácio.



Categoria 4: Educação de Jovens e Adultos (EJA).

– 1ºlugar – EJA Alfabetização – Franciany Maria Silva Da Trindade – Projeto “Transformando Vidas na EJA – Educação Ambiental e das Artes Visuais em uma Comunidade Terapêutica”, desenvolvido na Fazendinha Senhor Jesus.

– 2º lugar – EJA Ensino Médio – Franciany Maria Silva Da Trindade – Projeto “Consumo Consciente: aprenda e pratique na Educação de Jovens e Adultos” – E. M. Romália Porfírio de Azevedo Leite.

– 3º lugar – Valdirene Aparecida Ferreira – Projeto “Info pra + quiz: perguntar+; responder +; pesquisar+ e aprender+” – Turma de Alfabetização de Adultos, no Centro de Estudos Supletivos (Cesu).