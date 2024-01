Prefeitura de Araxá promove cerimônia de posse de diretores escolares

A Prefeitura de Araxá empossou os diretores escolares que vão gerir as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) durante o quadriênio 2024 / 2027. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (19), no Hotel Virgilius. Com um total de 48 empossados, a escolha dos gestores foi resultado de um processo democrático, consolidando os diretores eleitos pela maioria dos votos dos pais, servidores e alunos em eleição ocorrida em dezembro de 2023.

Participaram do ato solene, o prefeito Robson Magela, o deputado estadual Bosco, a secretária municipal de Educação Zulma Moreira, o presidente da Câmara dos Vereadores, Bosco Júnior, os vereadores Raphael Rios, Evaldo do Ferrocarril, João Veras, Leni Nobre e Omara Paolinelli, além de secretários municipais, familiares e comunidade em geral.

Durante o seu pronunciamento, o prefeito Robson Magela destacou que o evento marca não apenas a oficialização das equipes gestoras, mas também o compromisso assumido por elas em proporcionar uma educação de qualidade e impulsionar o desenvolvimento educacional dos alunos da rede municipal.

“A gestão municipal parabeniza os novos gestores, reafirmando seu compromisso contínuo com a valorização da Educação no município. Agora os diretores podem assumir seu papel fundamental no processo de aprendizagem, moldando o ambiente escolar e influenciando diretamente no desenvolvimento acadêmico de nossos alunos. Agradeço a participação ativa de todos nesse processo democrático, que aconteceu pela primeira vez na história da Administração Municipal”, diz.

De acordo com a secretária Zulma Moreira, a eleição de diretores escolares, que faz parte do Plano de Gestão Escolar (PGE), estabelece critérios técnicos de mérito e desempenho para a candidatura ao pleito.

“Esse é um dia muito importante para a Educação Municipal, eu digo até um dia histórico, porque nunca tivemos eleição para diretor escolar. Então, a partir de agora existe uma gestão democrática, escolhida pela comunidade, ou seja, o professor, o aluno e os pais, têm participação direta na gestão da escola. Isso é um divisor de água, porque a partir de agora a comunidade está diretamente inserida na escola”, reforça.

Uma das diretoras eleitas, Tatiana Teixeira Duarte, reforça a importância desse momento histórico para a Educação. “Essa democracia é muito importante, e Araxá está saindo na frente. Essa celebração é muito importante, pois valoriza todos os diretores de escola. Eu me sinto orgulhosa e privilegiada por estar fazendo parte dessa história”, reforça.