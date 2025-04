Prefeitura de Araxá propõe reajuste de 7% para servidores e aumento no vale-alimentação   

A Prefeitura de Araxá apresentou, nesta quinta-feira (27), a proposta de recomposição salarial para os servidores públicos municipais (concursados, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas), o cumprimento do piso do magistério da educação e reajuste do vale alimentação. A projeto foi discutido em reunião com representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto), realizada no Centro Administrativo.

O projeto prevê um reajuste de 7% nos vencimentos dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas. Já os profissionais do magistério da educação terão o piso salarial atualizado com um aumento de 10%, conforme estabelece a nova legislação nacional vigente para a categoria.

Outro avanço significativo anunciado foi a correção no valor do vale-alimentação, que passará de R$ 650,00 para R$ 770,00, representando um reajuste de R$ 120,00 no benefício mensal destinado a todos os servidores ativos.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a proposta foi elaborada com base na responsabilidade fiscal e no compromisso com a valorização dos servidores públicos. “Nosso objetivo é reconhecer o esforço e a dedicação dos profissionais que atuam diariamente em prol da população, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas”, destaca.

O projeto de lei com os reajustes será encaminhado à Câmara Municipal para análise e apreciação dos vereadores nos próximos dias. A expectativa é de que a matéria seja votada em regime de urgência, garantindo que os novos valores passem a vigorar já nas próximas folhas de pagamento.

O presidente do Sinplalto, Hely Aires, considerou o projeto positivo e reforçou a importância do diálogo contínuo entre o Executivo e os representantes dos servidores. “A proposta contempla importantes avanços para a categoria. Sabemos das limitações do Município, pois se trata de mais de 5 mil servidores, e reconhecemos a valorização dentro das possibilidades do governo. Já tivemos grandes avanços nos últimos anos e é sempre fundamental mantermos a negociação aberta e transparente para continuar avançado cada vez mais”, afirma.