Prefeitura de Araxá protocola proposta de reajuste salarial e aumento do vale-alimentação dos servidores municipais

A Prefeitura de Araxá protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei que prevê novo reajuste salarial aos servidores públicos municipais e o aumento do valor do vale-alimentação. A medida reforça a política permanente de valorização do funcionalismo adotada pela administração desde 2021 e consolida uma série de avanços já implementados ao longo dos últimos anos.

A expectativa é que o projeto protocolado pelo Procurador Geral do Município, Jonathan Ferreira, e o presidente do sindicato dos servidores municipais (Sinplalto), Hely Aires, nesta quarta-feira (18), seja apreciado e aprovado na próxima reunião ordinária da Câmara Municipal, que acontece quinta-feira (19). Após a aprovação, os benefícios serão concedidos após a publicação da lei, garantindo que o reajuste salarial e o novo valor do vale-alimentação passem a valer imediatamente, com impacto direto na remuneração dos servidores ainda neste mês de fevereiro.

O projeto encaminhado pelo Executivo estabelece reajuste geral de 6% nos vencimentos dos servidores da administração direta e indireta, abrangendo efetivos, contratados, comissionados, aposentados e pensionistas. Além disso, o vale-alimentação será reajustado de R$ 770 para R$ 900, representando aumento de 16,8% no benefício.

Com a proposta atual, o acumulado de reajustes gerais concedidos desde 2021 alcança 37,66%, demonstrando um esforço consistente de recomposição salarial e fortalecimento da política de gestão de pessoas no serviço público municipal.

No mesmo período, o vale-alimentação evoluiu de R$ 300 para o valor proposto de R$ 900, o que significa que o benefício foi triplicado ao longo da atual gestão.