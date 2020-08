Prefeitura de Araxá realiza barreira sanitária para prevenção do coronavírus

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Secretaria de Saúde, realizou barreira sanitária de prevenção ao coronavírus, na tarde desta quarta-feira, 5 de agosto, no estacionamento do Estádio Fausto Alvim. Os profissionais da Atenção Básica e do Laboratório Municipal estiveram na ação que conscientizou a população sobre a importância da manutenção do isolamento social e de continuar com todos os cuidados de higiene e precaução. Com apoio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, através da Assessoria de Trânsito e Transporte (Asttran), foram distribuídos máscaras de proteção facial, folhetos explicativos relacionados a doença e panfletos adesivados com os dizeres “Diga Não Ao Covid-19: Juntos, vamos vencer mais este desafio”.

Pedestres e motoristas passaram pelos testes rápidos da doença através do sangue retirado do dedo pelo profissional de saúde. Em poucos minutos, o resultado do teste era revelado. “Na barreira sanitária, medimos a temperatura corporal, orientamos e direcionamos as pessoas, caso tenham algum sintoma. Mesmo com a flexibilização, o cidadão ainda tem que ter a consciência de sair só se necessário, evitar aglomeração e o contato físico, usar o álcool em gel e higienizar as mãos. Juntos, vamos vencer a pandemia com a participação de todos”, destacou a secretária Diane Dutra.

O pintor Robson Alves decidiu aproveitar a ação da Prefeitura para cuidar da saúde que, de acordo com ele, vem em primeiro lugar. “É bom para prevenir e ver se estamos ou não com o coronavírus”, disse. Segundo a técnica de enfermagem, Irismar Soares, todos devem sempre participar da ação em prol da saúde do ser humano. “Optei por vir porque trabalho no hospital e tenho a minha mãe idosa. Todo cuidado é pouco diante da doença”, ressaltou.