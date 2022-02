Prefeitura de Araxá realiza cessão de quatro veículos para a Polícia Civil

A Prefeitura de Araxá cedeu quatro veículos para a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil que serão utilizados para os trabalhos de investigação. A entrega foi realizada nesta quinta-feira (17). O apoio é uma nova parceria da Prefeitura de Araxá para garantir mais segurança à população.

Durante a cerimônia, o prefeito Robson Magela reforçou que a segurança pública é uma das prioridades da Administração Municipal, que tem feito diversos investimentos no setor. “Esses veículos cedidos darão melhores condições de trabalho para os policiais civis e, consequentemente, a segurança da cidade também será reforçada. A atual Gestão Municipal e os órgãos de segurança têm uma parceria permanente para proporcionar à comunidade um serviço de excelência e qualidade no que diz respeito à proteção da população”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Mauro Chaves, relatou que os esforços da gestão atual em conjunto com as ações das instituições ligadas à segurança pública na cidade estão atingindo os objetivos de combate à criminalidade no município. “Araxá é uma das cidades mais seguras de Minas Gerais e o nosso objetivo é fortalecê-la ainda mais. Nós, enquanto Administração Municipal, faremos o possível para auxiliar o trabalho das forças de segurança, com equipamentos e instrumentos de trabalho necessários para que o combate à criminalidade possa ser realizado da forma mais eficiente possível”, reiterou.

De acordo com o delegado regional Vitor Hugo Heisler, os veículos cedidos serão adaptados como viaturas e utilizados para a investigação criminal de toda a estrutura da Delegacia Regional. “Esse é um momento de muita alegria e de extrema importância para a Polícia Civil. Em 27 anos na instituição, essa é a primeira vez que eu vejo uma parceria tão importante entre a Prefeitura de Araxá e a Polícia Civil. Nós temos uma carência muito grande de veículos para investigação e essa cessão irá suprir a demanda. Com isso, a população terá um ganho em termos de investigação criminal e de segurança”, relatou.

Locação de carros

Os veículos destinados à Polícia Civil são referentes à frota locada pelo Município a partir deste ano. O modelo de locação tem sido adotado por diversas instituições públicas no Brasil, grandes empresas e multinacionais, devido ao alto valor de compra de veículos e, principalmente, aos custos com manutenção.

Em busca de eficiência dos serviços públicos, economicidade e transparência com os gastos públicos, a Prefeitura de Araxá implantou o projeto de renovação da frota por meio de locação de veículos.