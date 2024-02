Prefeitura de Araxá realiza entrega de novos uniformes para 114 Agentes de Combate às Endemias

A Prefeitura de Araxá realizou a entrega de novos uniformes para Agentes de Combate às Endemias (ACEs) da Vigilância em Saúde, na terça-feira (20). Cada servidor foi contemplado com duas camisetas com mangas curtas, duas camisetas com mangas longas, duas calças, um chapéu de proteção e uma mochila com três alças, além de um novo crachá de identificação.

A entrega contou com as presenças do prefeito Robson Magela, da secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira, da coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, do vereador Raphael Rios, e do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araxá e Região (Sinplalto), Hely Aires.

De acordo com Leninha Severo, os novos itens vão contribuir com a identificação dos profissionais durante a passagem pelas residências. “É importante que os moradores sempre recebam os agentes em suas casas, para realizarmos juntos este trabalho de combate ao Aedes aegypti”, complementa.

A agente Letícia Nazar Xavier Morais, uma das contempladas, ressalta a importância e os benefícios do kit. “Eu fiquei muito feliz. A recepção nas residências com certeza vai ser melhor, pois vamos estar todos padronizados e a população nos receberá com muito mais confiança. O novo uniforme é bom e confortável, tanto a mochila, que pode ser usada com três alças, até a calça que é mais larga. Todos os agentes gostaram”, diz.

O prefeito Robson Magela destaca que os novos uniformes vão proporcionar melhores condições de trabalho para os agentes, principalmente nesse período em que o Brasil está enfrentando uma grande luta contra a dengue.

“São servidores que fazem um trabalho importantíssimo, visitando cada moradia, para levar essa conscientização e orientações de combate ao mosquito Aedes aegypti para a nossa população, e merecem a admiração da gestão”, conclui.