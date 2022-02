Prefeitura de Araxá realiza segunda etapa de cirurgias de catarata

Mais uma etapa das cirurgias de catarata realizadas pela Prefeitura de Araxá está sendo realizada. Desta vez, serão atendidos mais 55 pacientes. As avaliações com o médico oftalmologista que realizará o procedimento aconteceram na segunda-feira (21), na Unisa, e as cirurgias prosseguem até esta quinta-feira (24). Já as consultas de retorno acontecem no dia 26.

O objetivo é atender demanda reprimida de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam na fila de espera. Ao todo, serão 465 cirurgias realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde durante 2022. Para realizar os procedimentos, cinco oftalmologistas foram credenciados através de licitação.

Desta vez, as cirurgias serão realizadas pelo médico oftalmologista Lisandro Liboni. Estagiários da Escola Técnica Santa Edwiges também foram enviados à Unisa para dar apoio à equipe médica.

A coordenadora do Setor de Regulação da Secretaria de Saúde, Marta Aparecida Alves, diz que entre os pacientes chamados para esta etapa, há alguns que irão passar pela segunda cirurgia, sequencial à primeira que foi realizada no mês de janeiro. “Isso foi por opção do paciente. A gente fez um contato prévio com esses pacientes que fizeram a cirurgia em janeiro e alguns manifestaram interesse na segunda cirurgia”, diz.

Assim como na primeira etapa, em cada paciente o procedimento é realizado em um olho (cirurgia unilateral), uma vez que não é recomendável realizar a cirurgia bilateral no mesmo dia. A próxima etapa das cirurgias de catarata acontece entre os dias 18 e 19 de março.